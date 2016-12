Artigli Catalogo Abbigliamento Primavera Estate 2015

Redazione , 16.03.2015) Catalogo di Abbigliamento e Accessori Artigli per la Primavera Estate 2015 punta sul bianco e nero, proponendo total look che spaziano dal casual chic all'elegante di tendenza, per vestire le Donne a qualsiasi ora e in qualsiasi momento della giornata.



Le mise sono solitamente composte da uno o più pezzi in tinta unita, accompagnate da un complemento stampato in fantasie a contrasto, in bianco e nero, a tema floreale, in pattern geometrici, in tema naturalistico, a pois, a righe oppure animalier.



Le gonne sono soprattutto corte, ben sopra il ginocchio, a tubo oppure svasate a pieghe, mentre tra i capispalla si fanno notare raffinati bolerini, giacche d'ispirazione maschile, bomber di pelle da motociclista, giubbini di denim e morbidi cardigan di maglia.



I pantaloni hanno una vestibilità aderente, fino, in alcuni casi, ad avvicinarsi ai più anatomici leggings stampati. I capi di topwear, sia fitted, sia over, sono segnati in vita con evidenti cinture.



La palette cromatica alterna, ai dominanti bianco e nero, lampi di rosso acceso e blu elettrico, beige e giallo acido, quasi esclusivamente in tinta unita.



I materiali sono quelli della tradizione primaverile ed estiva: cotone, lino, seta e tessuti tecnici in mischia, con la pelle e l'ecopelle utilizzate nei dettagli, nelle finiture e negli accessori.



I creativi Artigli si rivolgono a un target molto esigente e al contempo trasversale, dall'indole curiosa ed energica.



Il prodotto nasce dal costante dialogo fra tradizione e innovazione. La sapienza dell'artigianalità italiana, la conoscenza dei tagli e dei materiali si sposano a tecnologie produttive al servizio di forme originali e perfette vestibilità.



Tessuti e filati sono selezionati per garantire a ogni capo un valore unico, mentre la produzione è frutto di una decennale esperienza che assicura il controllo su tutte le fasi di creazione del capo.



