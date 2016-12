Baldinini Calzature Uomo Primavera Estate 2015

Tweet



Redazione , 08.04.2015) A New Kind of Blue", la collezione di calzature e accessori Baldinini per la Primavera Estate 2015 punta sul blu e su forme che sposano classicità a caratteri casual, per esprimersi in mocassini, drivers, slip-on, derby, infradito, sandali, sneaker e Oxford dalla personalità fortemente riconoscibile.



La palette cromatica alterna il bluette al classico blu Baldinini e il nero a svariate tonalità di marrone, dal beige all'ebano.



Tra i materiali dominano il vitello e il daino, in trattamenti tradizionali, opachi, lucidi, microforati, intrecciati e traforati. Le derby più fresche sono di iuta, mentre le infradito possono essere di nappa oppure di vitello.



I mocassini e le derby più classiche utilizzano finiture in bottalato, capretto, cervo oppure vitello tamponato, mentre le slip-on puntano su nabuk denim, oppure taupe.



Il must-have dell'offerta è costituito da delle slip-on di cervo traforato in blu o nero, con le suole di gomma bicolore a contrasto. Il tema del vitello color denim microforato è usato anche in pratici mocassini con il tacco di legno, disponibili anche in color cuoio, testa di moro e nero.



Loafer di bottalato nero sono ornate sul fronte da stemmi d'ispirazione nobiliare. Per i più sportivi spiccano, invece, sneaker microforate di nappa bianca, blu o nera, decorate da bande colorate applicate lateralmente a mo' di Adidas.



Tra gli accessori si fa notare uno zaino di vitello HF in nero, logato in rilievo.



© Riproduzione Riservata