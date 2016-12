Baldinini Catalogo Calzature Primavera Estate 2015

Redazione , 25.03.2015) Donna di Baldinini per la Primavera Estate 2015 è colorata, vivace ed eccentrica. La serie spicca per l'alternarsi di squillanti policromie, nelle quali il colore si esalta in tutta la sua variopinta bellezza.

Il catalogo guarda agli anni '60, con palesi riferimenti alla pop art. Il risultato è versatile ma al contempo distintivo, facilmente identificabile per l'utilizzo di lampi di colore fluo metallizzato, dai riflessi cangianti e lucidi, che valorizzano forme sensuali e femminili.

Tra i modelli si alternano sandali in pellame intagliato al laser con moderne decorazioni geometriche in sfumature psichedeliche. Il must-have dell'offerta è un lussuoso sandalo da gladiatore che sale fin quasi al ginocchio.

La palette cromatica alterna blu elettrico, verde laminato e fucsia che colorano elaborati sandali platform, definiti da curve di metallo dorato che ricordano l'effetto delle ali di farfalla.

Per Baldinini le calzature non sono da considerarsi un semplice accessorio, ma sono equiparate a un capo di abbigliamento, capace di fare la differenza e di attrarre l'attenzione.

Dal mood hippie, si passa alle sneaker in rosso, decorate da appariscenti fibbie dorate e argentate, in puro stile anni '70.

Per le amanti dello stile vintage, rivisitazioni in chiave moderna e bimaterica del sandalo e della ballerina sono realizzate in pelle naturale e blu denim, con caratteristici decori e arabeschi in stile antico.

I trend più forti della passata stagione sono rimasti, affinati e resi più ricercati con un design che strizza l'occhio sia a quello delle calzature sportive, sia a quello haute couture.

Tra i temi ricorrenti e i segni di riconoscibilità si alternano frange, laccetti, inserti metallici e fibbie, un po' di color block e decori di cristalli e catene dorate.

Resistono le sneaker con la zeppa, aggiornate con l'utilizzo di un mix di materiali differenti, che vanno dalla pelle al tessuto e dal jeans al camoscio.



