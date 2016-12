Calzedonia Catalogo Costumi 2015

Redazione , 21.04.2015) Catalogo di Costumi da Bagno di Calzedonia per l'Estate 2015 è dominato da coloratissimi bikini, proposti in un'infinità di forme, vestibilità e finiture.



Tra i coordinati in tinta unita si fa notare il modello Gabicce, decorato da sovrapposizioni di ruches, disponibile come triangolo o fascia imbottita, slip con i laccetti e culottes.



Leblon punta sulla seducente eleganza del nero e su di ammiccati trasparenze di tulle, per esprimersi in reggiseno a fascia o a triangolo, slip e culottes.



Cannes spicca per romantici arricci, pieghe e applicazioni a contrasto, mentre Camomilla ha il suo carattere distintivo nell'utilizzo dei ricami Sangallo. Lipari è uno scintillante coordinato stampato in sfumature blu elettrico.



Per le amanti delle stampe floreali ci sono il coordinato Antigua che utilizza campiture tropicali, Porto Cervo in eleganti motivi di palme stilizzate in verde su fondo bianco, Tuolon che brilla del rosa dei suoi fiori e Corfù, i cui push-up, slip e fasce sono campiti come fossero un prato provenzale di primavera.



Alcuni modelli, come Cannes che spicca per la vertiginosa scollatura, sono disponibili anche come interi. Altri come Bibione, decorato dall'applicazione di luminosi strass e da ammiccanti oblò sulla schiena, hanno la loro declinazione nel solo costume intero.



La modella portoghese Sara Sampaio, confermata come volto della maison veronese di moda mare più amata dalle italiane, ha posato nel nuovo catalogo in solari e coloratissimi scatti sulle sabbie di un'ideale spiaggia caraibica.



