Calzedonia Costumi Uomo Estate 2015

Redazione , 23.04.2015) On the Rocks", il Catalogo di Costumi per l'Uomo di Calzedonia per l'Estate 2015 punta su colorati boxer, proposti in tantissime forme, vestibilità e finiture.



Tra i modelli si fanno notare gli essenziali pantaloncini Formentera, in tinta unita o in fantasia, disponibili in un'infinità di declinazioni. Le stampe più colorate si tingono di felci e palme essenzializzate, oppure di rigorose righe orizzontali.



Paros è un modello lungo, in tinta unita, che ricorda i classici bermuda, mentre Venice Beach spicca per una sfumatura che dal bianco si spinge fino al blu elettrico. Del modello Venice Beach ne esistono anche una versione sportiva che ricorda i pantaloncini da running in voga negli anni '70 e un'altra di tendenza in camouflage su base grigia.



Per chi preferisce gli slip c'è Rio, un costume da nuoto in fantasia Paisley bordato a contrasto, mentre per gli amanti del parigamba, Calzedonia propone Malaga, in accostamenti di colori basici.



Milos è il tipico pantaloncino da surfer, invece Mykonos è un minimalista slip anatomico che solo i più sportivi si possono permettere d'indossare.



