Falconeri Catalogo Abbigliamento Primavera Estate 2015

Redazione , 20.03.2015) Catalogo Falconeri per la Primavera Estate 2015 punta su filati naturali e colori nutri che si esprimono in uno stile rilassato ed elegante, pratico e dalla personalità classica con accenni casual.



Le creazioni di maglieria per la Donna sposano comfort e ricercatezza estetica, con un risultato che è piacevole da indossare e da mostrare. Il catalogo offre capi che privilegiano linee minimaliste e dal fascino intramontabile.

Tra i must-have di stagione spiccano una pratica maglia a righe orizzontali, una morbida maglia con le maniche a 3/4 e un ampio collo a giro e un versatile cardigan da indossare sopra a essenziali bluse e lunghe gonne gitane.

La serie alterna anche sontuosi cappotti profilati di pelle, eleganti modelli di tweed, leggeri bomber di cotone, maglie a girocollo, a V oppure lupetti in moltissime finiture, pratici abiti, anche smanicati da sera, golfini, magliette e canotte.



L'offerta maschile punta maggiormente sulla classicità, ma anche sulla cura dei dettagli: i capi sono realizzati con materiali pregiati per donare comfort a chi li indossa, risultato di una scelta stilistica che pone particolare attenzione alla praticità senza dimenticare il lato glamour.

Per lui ci sono giacche trapuntate dal taglio classico, piumini smanicati e non, cardigan e gilet di lana merino e cachemire, polo e magliette con i dettagli a contrasto.



Per promuovere la loro collezione, i creativi del marchio di maglieria del gruppo Calzedonia si sono rivolti ancora al celebre fotografo Peter Lindbergh.

Protagonisti dei bucolici scatti sono Kasia Smutniak che, per la quarta stagione, dà il volto allo stile e alla classe della donna Falconeri e Stefano Accorsi, alla sua seconda presenza.

I capi vivono nelle immagini e raccontano una storia ambientata in un incontaminato prato estivo dal quale emergono la classe e l'autenticità dei due attori.



