Fiorella Rubino Catalogo Abbigliamento Primavera Estate 2015

Tweet



Redazione , 16.03.2015) Abbigliamento Fiorella Rubino per la Primavera Estate 2015 è illuminato dai toni del verde acqua, dell'indaco, del viola e del bianco, amalgamati con tanto denim. La serie è raccolta in otto linee dalle diverse personalità, pensate per soddisfare qualsiasi esigenza.



Note Black and White punta sul classico contrasto tra bianco e nero, ripreso in pattern geometrici e campiture di macropois pois su magliette bimateriche, gonne a pieghe, tubini di tessuto tecnico elasticizzato, foulard stampati, chiodo di ecopelle e leggings in microstampe.

Weekend Lover disegna il look del perfetto fine settimana d'amore tra protettivi parka in verde militare, abitini di viscosa stampata con motivi che ricordano il Paisley, top di mussola e georgette, blazer felpati e jeans elasticizzati.

Urban Glam idealizza il vestir metropolitano con abiti a tubo in color block, completi d'ispirazione maschile, fluidi capi di maglieria ed essenziali trench di cotone e nylon in una palette cromatica neutra.

Fiori Ribelli punta su coloratissime stampe floreali che si poggiano su leggere cappe reversibili, maglie a righe, jeans ricamati con dolci margherite, maglie a maniche lunghe stampate a effetto acquerello, giubbini tecnici e pantaloni fiorati.

Romanzo Rosa offre morbidi capi in una palette cromatica delicata, il cui filo conduttore è il rosa antico. La linea alterna magliette di jersey e Lurex, cardigan a effetto maltinto, pantaloni di raso stretch, felpe decorate, fluidi top, pantaloni e gonne stampate con rose a effetto vintage.

Chic tra le Righe alterna capi d'ispirazione marinaresca, a righe orizzontali, tra i quali si fanno notare giubbini reversibili, magliette ricamate, pantaloni di denim elasticizzato, caban di nylon, cardigan di tricot e protettivi trench monopetto.

Riflessi d'Acqua attinge ai delicati colori del mare per creare leggerissimi giubbini imbottiti, top bimaterici, magliette stampate, capispalla decorati da paillettes, tuniche e stole a pois da indossare con jeans elasticizzati.

Be a Diva rende omaggio alle star della Golden Hollywood, riproducendone i volti sulle magliette serigrafate della serie. Le stesse si accompagnano a giubbini di ecopelle, cinque tasche di denim e chiodo sfoderati di tessuto jacquard.



© Riproduzione Riservata