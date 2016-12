H&M Catalogo Abbigliamento Primavera Estate 2015

Redazione , 19.03.2015) Donna di H&M per la Primavera Estate 2015 punta su colori neutri e linee semplici, per vestire con praticità i mesi più colorati dell'anno.



Lanciata con il titolo "The New Neutrals", la serie alterna una divertente jumpsuit color beige coloniale, da accompagnare con seducenti decolleté scamosciate e una minimalista maglietta, a versatili salopette da meccanico chic.



Aderenti pantaloni, talmente stretti da sembrare quasi leggings, s'indossano con candide camicie dalla vestibilità ampia, cinturate in vita, e corti giacchini da bad girl, mentre morbidi maglioni lavorati a trama grezza si accompagnano con corte gonne a mezza coscia.



Per le giornate più fresche ci sono giubbini coloniali di tela invece, per le amanti della praticità, spiccano magliette stampate "The New Neutrals", pantaloni capri color tabacco e morbide maglie da legare in vita oppure da indossare all'occorrenza.



Per promuovere la loro collezione, i creativi della casa di moda accessibile svedese si sono rivolti alla supermodella Lara Stone, che ha posato in una solare campagna pubblicitaria dall'ambientazione metropolitana. Gli scatti sono opera di Mikael Jansson.



