Mango Catalogo Abbigliamento Primavera Estate 2015

Redazione , 25.03.2015) Catalogo di Abbigliamento e Accessori Mango per la Primavera Estate 2015 guarda agli anni '70.

La serie è, infatti, un alternarsi di mise che reinterpretano e attualizzano gli stilemi in voga negli anni di Brigitte Bardot e della beat generation, dei Beatles e dei figli dei fiori, del boom economico e della Dolce Vita.



Tra i temi ricorrenti che contribuiscono a definire l'offerta spiccano l'utilizzo del denim, sia in pantaloni, sia in camicie, sia in giacchette, sia in abiti, la zampa d'elefante che contribuisce a slanciare la figura, il camoscio, trattato sia in beige, sia in color tabacco, stampe d'ispirazione floreale, righe orizzontali, cuciture a contrasto, tanto bianco e un aspetto vissuto, quasi da frontiera americana.

Profili rilassati e tocchi bohemien recuperano lo spirito libero di un decennio che ha fatto, e fa ancora, tendenza.



Così, maglioni di lana lavorata grezzamente si portano con shorts scamosciati, mentre morbidi e protettivi cardigan possono essere indossati come abiti da accompagnare con stivaletti di suede.

Giubbini da motociclista e pantaloni a zampa di jeans hanno il loro perfetto complemento in candide polo d'ispirazione maschile.

Leggerissime camicie stampate s'indossano come essenziali gonne ornate da bottoni dorati applicati a "doppio petto".

L'offerta include anche mini di denim sfilacciato, protettivi trench in blu, minimaliste bluse, ballerine rasoterra, bisacce di camoscio decorato da frange, maglie di cotone a righe, pantaloni bianchi, sandali immacolati, blue jeans dalle originali tasche anteriori, vestitini a righe, candidi completi e vestiti dalla romantica personalità.



Per Mango, la vita continua a essere alta, anche se alcuni tra i concorrenti nel mercato della moda accessibile hanno cominciato ad abbassarla, non raggiungendo però gli eccessi di un decennio fa.



Per promuovere la loro collezione, i creativi della casa di moda spagnola si sono rivolti ad Anna Ewers, supermodella tedesca scelta, probabilmente, per la sua somiglianza con l'icona degli anni '70 Brigitte Bardot.



