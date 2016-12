Miss Sixty Catalogo Abbigliamento Primavera Estate 2015

Redazione , 25.03.2015) Catalogo Miss Sixty per la Primavera Estate 2015 guarda all'heritage della casa di moda toscana, puntando sul blu denim, su stampe floreali e su vestibilità affusolate.



La collezione è un alternarsi di total look dalla personalità eclettica che sposano jeans a vita bassa a minuscole magliette ricamate, bluse di blu denim dal taglio anatomico a vestitini di tulle trasparente, camicette stampate a fiori a pantaloni dall'ampia vestibilità.



Shorts multicolori in pennellate di tonalità primarie si affiancano a giacchine di jeans con le spalle e i baveri in evidenza, mentre solari maglie a rete in giallo hanno il loro complemento ideale in fresche gonne di jeans.



Tra i capispalla spiccano semplici cappotti di panno, da alternare a bomber in fucsia e bianco e a giacchette ricamate che guardano al classico maschile.



Il must-have dell'offerta è una sensuale tuta jumpsuit elasticizzata e stampata a fiori.



Consumatissime gonne a tubo s'indossano con magliette in stampe tropicali, mentre romantici abiti corti in tema floreale puntano a vestire le giornate più fresche.



Per le uscite serali più hot spiccano ammiccati tailleur ricamati da indossare con reggiseno vintage a vista, lunghe gonne di tulle a pois bianchi su nero, candide casacche, minimaliste gonne a tubo e complementi di maglia tono su tono.



Ai piedi si alternano sandali di jeans e colorate decolleté in tinta, mentre tra le tra le borse spiccano pochette e secchielli di denim.



Samantha Gradoville è protagonista degli scatti di semplice catalogo dalla vocazione estiva, casual e floreale.



