Nero Giardini Catalogo Donna Primavera Estate 2015

Redazione , 17.03.2015) Catalogo Donna di Nero Giardini per la Primavera Estate 2015 fa rivivere gli anni '60, attingendo a piene mani alle forme e ai colori della Dolce Vita, attualizzandone gli stilemi e ottimizzandone le calzate e le vestibilità grazie all'utilizzo dei materiali tecnologici della nostra contemporaneità, sposati alla sapienza manifatturiera degli artigiani del Made in Italy.

La collezione è definita da uno stile molto riconoscibile e da una grande qualità realizzativa, alla ricerca di comodità e praticità, per soddisfare tutte le esigenze, con sobrietà e innovazione.

Il risultato sono creazioni eleganti, uniche ed esclusive, capaci di interpretare le tendenze moda più attuali con un tocco di originalità.

Le scarpe spaziano dall'elegante e ricercato fino al casual e sporty-chic, in perfetta sintonia con l'anima del marchio. Tra i temi ricorrenti ci sono lo scamosciato in beige, trafori all over, borchie e fibbie metalliche, la vernice beige, nera e blu, e la pelle bianca e grigia, abbondanti zeppe, tacchi a stiletto, finiture metallizzate ed effetti dorati che contribuiscono a definire sandali, sneaker, decolleté anche spuntate, tronchetti, anfibi stringati e mocassini d'ispirazione maschile.

La linea di abbigliamento punta su mise dalla personalità pulita e ricercata, femminile ed elegante, con l'obiettivo di combinare alla perfezione outfit sportivi, dinamici e grintosi, con il carattere delicato e versatile della Donna che Nero Giardini vuol vestire.

Tra i modelli spiccano essenziali magliette, jeans da portare con il risvolto, leggeri piumini, freschi abiti a tubo stampati, canotte smanicate, cinque tasche di cotone, T-shirt ricamate e camicette ornate di ruches in un'offerta materica e cromatica spiccatamente estiva.

Protagonisti indiscussi dell'offerta sono i materiali: requisiti tecnici e test di qualità li rendono unici nel loro genere e resistenti all'usura quotidiana.

Gli accessori completano il look con l'eleganza delle forme e la qualità dei materiali. Ogni pezzo ha un design moderno e attuale, per variare con gusto le mise informali e quotidiane e alternarle a look eleganti e di tendenza. Tra le borse si notano shopper e handbag di pelle dal taglio essenziale, riconoscibili per la logatura metallica dorata NG.

Per promuovere la loro collezione, i creativi della casa calzaturiera marchigiana hanno pensato a una romantica e solare campagna pubblicitaria ambientata tra gli scorci più emozionanti della costiera amalfitana.



