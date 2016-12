Zara Catalogo Abbigliamento Primavera Estate 2015

Redazione , 20.03.2015) Abbigliamento Zara per la Primavera Estate 2015 guarda agli anni '70, esprimendosi in total look dalla personalità romantica e sognante, in colori accesi accostati con regole armoniche.



La serie alterna lunghe vesti, abiti di suede, camicie e bluse stampate a fiori, mini dress decorati con inserti macramè, jeans e minigonne di denim.

Mise ispirate ad abiti che guardano al vestire dei nativi americani si sposano a complementi gitani e hippy, con un risultato molto americano.

Il tema scamosciato domina in cortissimi abiti, camicie da cow girl, lunghe gonne lavorate a patchwork e gilet che scendono fin sotto il ginocchio.

Sontuosi abiti di tulle color azzurro sono drappeggiati fin a toccare il pavimento, mentre minigonne di pelle in color block tono su tono si accompagnano a bomberini di jeans.

Il denim è usato anche in rigorosi pantaloni a zampa, giacchette d'ispirazione maschile e lunghe gonne da indossare con candide bluse ricamate. Colorate camicie stampate a margherite hanno il complemento ideale in pratici gilet.



Ai piedi spiccano sandali rasoterra allacciati alla caviglia e al polpaccio con sottili nastri di pelle, a mezza via tra una contemporanea gladiatrice e una nativa americana fiera delle proprie tradizioni. Per le occasioni più hot ci sono anche lunghi stivali di suede issati su robusti tacchi di legno.

Tra le borse si fanno notare morbide tracolle scamosciate, decorate da evidenti frange.



Per promuovere la loro collezione, i creativi della casa di moda spagnola hanno scelto il fotografo Jamie Hawkeswort. Negli scatti, ambientati in quelle che potrebbero essere le camere di un albergo vintage, brillano le protagoniste Grace Hartzel, Jean Campbell e Ine Neefs.



