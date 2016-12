Zara Catalogo Uomo Primavera Estate 2015

Tweet



Redazione , 19.03.2015) Catalogo di Abbigliamento per l'Uomo di Zara per la Primavera Estate 2015 vira verso il classico con contaminazioni casual-chic.



La serie alterna, infatti, abiti, completi e complementi che guardano alla tradizione, in vestibilità, finiture, tessuti e colori dall'umore sportivo, versatile e pratico.



Gli abiti sono quindi formati dal classico abbinamento giacca/pantalone/camicia o maglietta in vestibilità fluide, e tessuti morbidi, che sembrano quasi sgualciti dal sole, con un aspetto artificialmente vissuto. Giacche e pantaloni trapuntati in grigio urbano si accompagnano a leggere polo con il colletto tono su tono in color bordò.



Giacche classiche color fango hanno il complemento ideale in essenziali camicie grigio scuro che ricordano quelle di Giorgio Armani e Calvin Klein.



Tra le giacche c'è anche spazio per minimalisti bomber in bicromia bianca e grigia, da accompagnare con pantaloni classici in tonalità neutre. I completi classici possono essere indossati anche con magliette stampate in fantasie floreali in bianco e nero, mentre maglioni rosso corallo spiccano per originali trafori e costine verticali e oblique.



Il rosso corallo è utilizzato anche in camicie alla Garibaldi, da portare con bomberini blu anni '50 e pantaloni chinos color fango.



Chino e pantaloni classici sono disponibili anche in grigio chiaro, nero e beige, mentre il must-have tra le camicie è un freschissimo e immacolato modello in popeline.



Le giacche sono solitamente corte, fatta eccezione per uno sgargiante trench, disponibile in un originale arancione ruggine.



Tra i maglioni, ai dominanti pezzi in tinta unita, si contrappone in divertente modello a coste a righe orizzontali in rosso e nero.



Per promuovere la loro collezione, i creativi della casa di moda spagnola, guidati da Alan Aboud, hanno pensato a una solare campagna pubblicitaria con protagonisti Matthew Holt, Victor Nylander e David Flinn.



© Riproduzione Riservata