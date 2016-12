Zuiki Catalogo Abbigliamento Primavera 2015

Redazione , 08.04.2015) Zuiki per la Primavera 2015 mostra una duplice vocazione. Il catalogo è, infatti, composto da due linee dalle personalità contrastanti: la bucolica Wonderland e la più aggressiva True Blue.



True Blue spicca per l'utilizzo di giubbini di ecopelle d'ispirazione motociclistica, blue jeans consumati ad arte, camicie in essenziali grafiche a fiori, camicette di popeline di cotone, leggere gonne a tubo in stampe tribali e camicette in pattern blu elettrico.

Tra i capispalla si fanno notare trench tecnici, spolverini di maglia che paiono quasi drappeggiati e aggressivi chiodo borchiati a losanga.

La linea è giocata sull'accoppiamento cromatico del bianco e del blu in svariate tonalità, che spaziano dal più delicato azzurro pastello fino al profondo blu oltremare.

Minimaliste magliette portano impressi i messaggi "Magic Love" e "Crazy in Love", mentre fresche canotte spiccano per l'utilizzo di più essenziali stampe dalla vocazione pop.



Le mise del catalogo Wonderland sono più delicate, pur giocando sul contrasto tra pantaloni di demin, da bad girl, e complementi di topwear bon-ton, come camicette e bluse ricamate.

La serie alterna bolerini stampati a fiori, candide camicie, polo e abiti ricamati, giubbini ornati con l'applicazione di luccicanti cristalli e camicette che brillano per la campitura di una divertente mongolfiera elefante.



